يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك ثباته المستمر منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل أنه لم يطرأ على أسعار العملات أي تغير منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ يبلغ متوسط سعر اليورو اليوم داخل البنك المركزي المصري 33.58 جنيه للشراء أما سعر البيع 33.70 جنيه، وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض الوطن في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 33.56 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.88 جنيه للبيع و33.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.89 جنيه للبيع أما سعر الشراء 33.72 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما يبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل بنك الإسكندرية 33.72 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع.