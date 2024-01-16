سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في نهاية التعاملات

سجل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، خلال نهاية التعاملات، استقرارًا ملحوظًا، حيث إن سعر الشراء 33.45 جنيه وهو الأقل في البنوك و34.03 جنيه وهو الأعلى.

ونرصد في السطور التالية أسعار اليورو اليوم في عدد من البنوك وفقًا لجدول أسعار العملات في المواقع الرسمية:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي 33.74 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.51 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية 33.56 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس بـ33.61 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 33.67 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.