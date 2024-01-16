شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، إذ يتراوح سعر الشراء بين 33.45 جنيه و34.03 جنيه، وكان السعر الأقل في المصرف المتحد والأعلى في بنك بلوم، وبالنسبة للبيع يتراوح بين 33.78 جنيه و34.31 جنيه.

ويمكن معرفة سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، في السطور التالية في عدد من البنوك، بحسب المواقع الرسمية وجدول أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

جاء سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بـ33.74 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري بـ33.51 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية 33.56 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس بـ33.61 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي بـ33.67 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.