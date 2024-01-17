الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، بأن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 527 قتيلا منذ هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر المعروفة بعملية «طوفان الأقصى»، بما في ذلك 192 قتيلا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

مقتل ضابط وجندي

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بمقتل ضابط وجندي خلال المعارك في قطاع غزة، ووفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أصيب مقاتل احتياطي بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة مسعف احتياطي في منطقة غلاف غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تقييما استخباريا للجيش أشار إلى قدرة الفصائل على استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لعدة أشهر إضافية.

ووفقًا لتوضيحات هيئة البث الإسرائيلية، يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة دون مناقشة اليوم التالي للحرب.