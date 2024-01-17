«صحة أسيوط» تشن حملة مفاجئة على المنشآت الطبية وتحيل المخالفين للتحقيق

فاجأت اللجنة المشكلة من المكتب الفني والرقابة الداخلية والتفتيش الفني والمتابعة والتمريض بمديرية الصحة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ومدير المكتب الفني، العاملين بمستشفى أبنوب المركزي والمركز الطبي بالمسح ووحدة صحية كوم أبو شيل بزيارات ميدانية.

تحقيق رضا المواطن

وتفقدت اللجنة قسم الاستقبال العام بالمستشفى والأقسام الداخلية المختلفة وتم الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف كما تم الالتقاء ببعض من المترددين علي الاستقبال وبعض مرافقين المرضي لمعرفة وقياس رضا المواطن عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تم تفقد الاستقبالات للتأكد من توافر الامصال والطعوم وأدوية الطوارئ والطبيب وطاقم التمريض المكلف بأداء الخدمات.

إحالة المخالفين للتحقق العاجل

من جانبه أكد الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني قيام اللجنة بالمرور علي مستشفى أبنوب المركزي والوحدة الصحية بقرية كوم أبو شيل والمركز الطبي بالمسح، وأنه تم مفاجئة المنشآت الصحية، ورصد بعض السلبيات الفنية والإدارية والتي تم تصحيحها خلال الجولة والتوجيه بضرورة عدم تكرار تلك السلبيات مستقبلاً كما تم إحالة بعض المخالفات الفنية والإدارية والمخالفين للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية.

تكثيف الحملات

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الأوقات صباحاً ومساء وليلا وبعد منتصف الليل، لرصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات وعمل لقاءات بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات، حرصا على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحاً أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضى.