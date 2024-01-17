تحفة تاريخية.. 7 معلومات عن مكتب بريد أسيوط «معاشات» بعد تطويره

يعد مكتب بريد أسيوط «معاشات» بمدينة أسيوط، من المكاتب التاريخية التي تتميز بمبانيها المعمارية، فيما جرى تزويده بأحدث الاجهزة التكنولوجية بعد إعادة إحلاله وتجديدة وتطويره.ومكتب بريد أسيوط من أقدم مكاتب البريد في مصر، حيث اُفتتح عام 1874، وكان يعد مكتبًا رئيسيًا من مجموعة من المكاتب الرئيسية التي كانت تمتلكها الدولة آنذاك.

وفيما يلي أبرز 7 معلومات عن مكتب بريد أسيوط معاشات بعد إعادة تطويره:

- جرى ترميم وتطوير مكتب البريد وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة.

- جرى تزويد مكتب البريد بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية وتوفر خدمة جيدة للعملاء .

- مكتب بريد أسيوط معاشات تبلغ مساحته 300 متر مربع وبه 17 شباكا لتقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين.

- مكتب بريد أسيوط ضمن 212 مكتب بريد و30 مكتب متحرك يخدم أهالي المحافظة في مختلف المواقع.

- مكتب بريد أسيوط معاشات يقع بمنطقة المحطة، ويأتي ضمن المنشأة ذات التراث التاريخي و تتميز بطرز معمارية فريدة.

- تطوير مكتب البريد يأتي اتساقًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدمج بين الأصالة والحداثة وتشمل في أحد محاورها ترميم وتطوير المباني الأثرية للحفاظ على طرازها المعماري وقيمتها التاريخية.

- يأتي تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».