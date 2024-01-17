«الحريفة» يصعد إلى المركز الأول.. ويحقق 10.5 مليون جنيه إيرادات في أسبوعين

يواصل فيلم «الحريفة» تصدّر قائمة إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات خلال الفترة الحالية، ونجح في تحقيق إيرادات بلغت مليون و56 ألف جنيه عن أمس الثلاثاء، وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفعت إيرادات فيلم «الحريفة» بصورة كبيرة في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي محققا 6 ملايين و736 ألف جنيه، مقابل 3 ملايين و779 ألف جنيه في أسبوعه الأول، وبذلك يرتفع إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات إلى 10 ملايين و516 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «الحريفة»

تدور أحداث الفيلم حول «ماجد» الذي يجيد لعب كرة القدم، وتتدهور حياته بسبب أزمة مالية تضرب عائلته فينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك ينضم إلى فريق كرة القدم من أجل المشاركة في مسابقة والفوز بالجائزة الكبرى لها.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم الشباب من بينهم: نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، وخالد الذهبي، ونور إيهاب، وهو من تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.