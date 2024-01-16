فيلم «الحريفة» يتصدر المركز الأول لإيرادات اليوم الواحد بـ1.8 مليون جنيه

يحافظ فيلم «الحريفة» على صدارة شباك تذاكر الأفلام المصرية، ونجح الفيلم في تصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم الحريفة بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم الحريفة حقق مليون و87 ألف جنيه أمس بدور العرض، وتصدر المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة.

قصة فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم الحريفة في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية نور خالد النبوي الذي تعرّض لصدمة اجتماعية بعدما أعلن والده إفلاسه، وتمّ نقله من مدرسته إلى مدرسة أقل تعليماً، ولكنه يبحث عن ذاته من خلال حلمه في الوصول إلى العالمية من خلال كرة القدم.

وتصدّر الفيلم إيرادات الأفلام مقارنة بباقي الأفلام، إذ استطاع أن يثبت ذاته من اليوم الأول وتفوق على فيلم «أبو نسب» لـ محمد إمام، و«الاسكندراني» لـ أحمد العوضي.

أبطال فيلم الحريفة

يضم فيلم «الحريفة» في بطولته مجموعة من النجوم الشباب منهم نور النبوي، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وكزبرة بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.