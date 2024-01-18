ما هي النوبة القلبية الصامتة؟.. من أعراضها الإرهاق المستمر

نوبات قلبية مختلفة يمكن أن يصاب بها الإنسان، قد يؤدي بعضها إلى الوفاة لخطورتها على الصحة، بينها النوبة القلبية الصامتة، حيث إنها قليلة الأعراض لكن خطورتها كبيرة، ويمكن ألا تدري بأنها أعراض أزمة قلبية، وفقا لموقع «مايو كلينك» الطبي.

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟

وليست كل الأزمات القلبية ما تُشعر المريض بنغزات في الصدر، حسب تصريح الدكتور محمد كمال، استشاري القلب، لـ«الوطن»، أن النوبة القلبية الصامتة، تصيب الإنسان دون أعراض وتختلف عن النوبات القلبية الأخرى، فمن الممكن ألا تصاب بألم في الصدر أو ضيق تنفس، لكنها تعمل على انسداد تدفق الدم إلى القلب، وتؤدي إلى تلف عضلة القلب.

أعراض النوبة القلبية الصامتة

ويجب على كل إنسان الانتباه لما يشعر به من ألم، فقد تكون درجته بسيطة ولكن تشير لمصائب عديدة، لذا نستعرض لكم أعراض النوبة القلبية الصامتة، وهي كالتالي:

- التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اللازمة والمعتادة.

- شعورك بوجود خطأ ما، كأنك تعاني من قلة النشاط العقلي.

- الشعور بالإرهاق المستمر والضغط على صدرك أو كأنك تتعرض لضغط.

- قد تصاب بألم في الظهر أو الذراعين أو الصدر أو تشعر وكأن هناك عضلة مشدودة.

- صعوبة صعودك لدرج السلم مثلا على غير المعتاد.

- شعورك بالحموضة بشكل مستمر.

- يمكن أن تستيقظ بسبب شعورك بضيق في التنفس.

- يمكن أن تشعر باضطرابات في المعدة.

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض النوبة القلبية الصامتة؟

وإذا شعرت ببعض أو كل الأعراض السالفة، لابد أن تتدراك الأمر سريعا، وفق ما نصح به استشاري القلب، بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص، لأن ذلك يمكن أن يكون علامة على إصابتك بالنوبة القلبية الصامتة، ولابد من إجراء اختبارات المخطط الكهربية للقلب، خاصة إذا كان لديك تاريخ مرضي عائلي، ولأنها قد تؤدي إلى الوفاة.