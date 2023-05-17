7 فوائد للذرة السكري.. تقي من النوبة القلبية وعلف للأرانب

قالت الدكتور لمياء لطفي، أستاذ الاقتصاد المنزلي والتغذية، بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، إن حبوب الذرة السكري لها فوائد جمة وكثيرة تعود بالنفع حال تناولها كمواد غذاء بيور من خير الطبيعة، المنزرعة في حقولنا بمحافظات الوجه البحري، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، حيث تقي من نوبات القلبية، وتحافظ على الأوعية الدموية، علاوة على أنها منتج زراعي آمن وجيد للغاية حال تناولها.

6 فوائد للذرة السكري

وأوضحت «لمياء»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فوائد الذرة السكري عديدة، حيث تعود بالنفع على صحة المواطنين، إذ من بين تلك الفوائد وهي كالتالي:

- تعمل الذرة السكري على حماية العين، وذلك من الإصابة بالضمور البقعى.

- كما تعمل الذرة السكري على تعزيز صحة القلب للإنسان والحفاظ عليه من الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة.

- تعمل الذرة السكري على الحفاظ على الأوعية الدموية للإنسان.

- بينما تعمل الذرة الشامية للوقاية من الإصابة بأنواع السرطانات.

- كما تعمل على الوقاية من الإصابة بمرض الأنيميا.

- كما تعمل الذرة السكري على تحسين الذاكرة.

- كما تستخدم كعلف بيور ومغذي للغاية لجميع أنواع الأرانب.

علف ممتاز للماشية والأرانب

ويضيف الدكتور إبراهيم عبدالرازق، أستاذ الثروة الحيوانية والسمكية، بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، أن الذرة السكري تزرع بداية من شهر أبريل حتي أخر مايو، ولها فوائد عديدة خاصة للماشية، والأرانب، كحبوب، والتي تعمل على زيادة نسب التسمين وزيادة اللحم لديهم.