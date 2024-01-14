6 مخاطر احذرها أثناء مشاهدة المباريات.. «عشان ما تصابش بالأزمة القلبية»

انطلقت مباريات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2023، أمس، وهو يعد الحدث الكروي الأهم والأكبر على مستوى المنتخبات الأفريقية، بمشاركة 24 منتخبا من ضمنها المنتخب المصري، إذ خلال مشاهدة المباريات يكون هناك بعض الأشخاص لديهم تعصب كروي ما قد يسبب لهم أضرارا عديدة على الصحة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مخاطر احذرها أثناء مشاهدة المباريات.

أشياء يجب الحذر من فعلها خلال المباراة

جاءت من المخاطر التي يجب حذرها أثناء مشاهدة المباريات هى الابتعاد عن التعصب الكروي، وذلك لأنه يسبب أضرارا عديدة منها التأثير على صحة القلب، لذلك يجب على المشاهدين تشجيع كرة القدم دون التشنج والتوتر، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

مخاطر التعصب الكروي

يمثل التشجيع الجنوني والتعصب الكروي خطر على صحة القلب، وذلك لأنه يتسبب في حدوث العديد من المخاطر الصحية، من أبرزها رفع مستوى الكورتيزول في الدم، وأيضا يتسبب في الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة.

لم تقتصر مخاطر التعصب الكروي على صحة الإنسان عند هذا الحد، ولكنه يؤدي أيضا إلى سوء الحالة النفسية للفرد والتي تجعله يريد التنفيس عنها بأي طريقة فيظهر هذا في المباراة بشكل عنيف، واختفاء الروح الرياضية بين الرياضيين وفقا لما الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، مشيرا إلى أن هناك بعض الطرق التي تساعد على الحد من تعصبه أثناء المباراة، منها:

أخذ قدر جيد من النوم قبل المباراة والذي يساعد على هدوء أعصابه.

الحد من التوتر.

الابتعاد عن التدخين خلال المباراة.

عدم متابعة مواقع التواصل الاجتماعى خلال المباراة.