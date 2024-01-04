اختبار بسيط في المنزل.. كيف تتأكد من سلامة شرايين القلب؟

يعتقد كثيرون أنهم قد لا يستطيعون فحص سلامة قلوبهم وحدهم دون الاحتياج إلى معدات أو بالذهاب إلى المستشفى، وهو اعتقاد خاطئ، فيمكنك بحركتين بسيطتين التأكد من سلامة قلبك بشكل دوري، ما يقيك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، بحسب الدكتور محمد كمال، استشاري أمراض القلب.

اختبار بسيط في المنزل للتأكد من سلامة القلب

استشاري أمراض القلب، أكد لـ«الوطن»، أنه يمكن التأكد من سلامة شرايين القلب بإجراء اختبار بسيط في المنزل، يكشف عن موقف قلبك، في ثوانٍ معدودة، من خلال بسط يدك كاملة أمامك، على أن تكون راحة اليد مقابلة لوجهك، ثم إدارة الإبهام إلى داخل راحة اليد، والنظر إلى المدى الأقصى الذي وصل إليه الأصبع، لأن هذه النقطة هي المؤشر، موضحا أنه حال وصل الإبهام إلى منتصف راحة اليد، فهذا يعني أن قلبك بخير.

وتابع «كمال» أنه حال وصول للإبهام إلى أقصى نقطة، أي نهاية راحة اليد، فإن ذلك يعني وجود مخاطر تهدد صحة القلب، وإذا كنت قادرا على تحريك الإبهام، إلى نقطة بعيدة في راحة اليد، فيدل على وجود ارتخاء في نسيج وعضلات الجسم.

تأكد من صحة قلبك في 30 ثانية

وأشار كمال، إلى وجود حركة أخرى لا تستغرق سوى 30 ثانية، وهي غمر يديك في وعاء مملوء بالماء البارد لمدة 30 ثانية، وهي ما ستعرفك كيفية استجابة الدم، عند ملامسة البرد، فإذا تحول لون الأصابع إلى الأحمر فهي علامة على أن صحة القلب جيدة، ولكن إذ تحول لونها إلى الأزرق أو الشاحب، فهذا يدل على تعرضك لمشاكل في القب والدورة الدموية، وعليك زيارة الطبيب المختص.