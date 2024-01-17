كيف احتفلت دنيا سمير غانم بذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز؟.. لقطات من الطفولة

في ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم 17 يناير، نشرت دنيا سمير غانم صورا من الطفولة جمعتها بوالدتها، لتعلق الابنة عليها برسائل مؤثرة، فضلا عن إعادتها نشر ما قاله المتابعون عن والدتها، التي توفيت متأثرة بفيروس كورونا في أغسطس عام 2021.

دنيا سمير غانم تحتفل بذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز

دعوات وصور نادرة ورسائل مؤثرة، هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد دلال عبدالعزيز، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ دعت بالرحمة لوالدتها بعد يوم واحد من الاحتفال بذكرى ميلاد والدها سمير غانم، ونشرت «دنيا»، صورا كثيرة عبر «إنستجرام»، مرفقة بتعليقات ودعوات، حيث قالت: «الله يرحمها، كانت أعظم أم».

قبل وفاة دلال عبدالعزيز، أوصت بنتيها «دنيا» و«إيمي»، بضرورة الاهتمام بالفنانة لبنى عبدالعزيز، بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة للأخيرة: «دلال عبدالعزيز أوصت دنيا وإيمي في أيامها الأخيرة بالسؤال الدائم عني والاطمئنان علي، وهما فعلا بيعملوا كدة»، ولقبت دلال عبدالعزيز بـ«صاحبة الواجب»، وذلك لوقوفها بجوار الجميع.

ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز

في ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز، برعت الراحلة في تقديم جميع أدوار الكوميديا والدراما، وكسبت قلوب الجمهور بأعمالها الفنية والإنسانية، فضلا عن مواقفها مع زملائها وبخاصة في وقت الحزن والألم، وولدت «عبدالعزيز»، في محافظة الشرقية والتحقت بمعهد التمثيل عقب الانتهاء من دراستها في المعهد العالي الزراعي، واكتشفها المخرج نور الدمرداش.

فيلم «تسليم أهالي» هو آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، من بطولة كل من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، عمرو وهبة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال.