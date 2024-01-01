عائلة دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها: ربنا يديم عليكي الخير والبهجة (صور)

تحتفل الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الاثنين، الموافق أول أيام العام الجديد 2024، بعيد ميلادها، وحرص أفراد عائلتها على تهنئتها بطريقتهم الخاصة من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

رامي رضوان أول المهنئين

كان أول المهنئين زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة قال فيه «كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونجاح ورضا، وربنا يديم عليكِ طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله»، لترد عليه دنيا قائلة «وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب».

إيمي سمير غانم: كل سنة وانتي طيبة يا دودي

وهناك أيضا شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم التي هنأتها من خلال صفحتها الخاصة قائلة «كل سنة وانتي طيبة يا دودي وإن شاء الله ربنا يحقق لك كل اللى انتي عايزاه»، لترد دنيا قائلة «وانتي طيبة يا صغننة قلبي انتي وربنا يخليكي ليا يا رب».

حسن الرداد: عقبال مليون سنة

وحرص أيضا الفنان حسن الرداد زوج شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، على تهنئتها فقال «كل سنة وانتي طيبة يا دودي وعقبال مليون سنة وإن شاء الله تبقى سنة كلها خير ونجاح وصحة عليكي»، لترد دنيا قائلة «سنسنتي حبيبي ربنا يخليك لينا يا رب دايما منور حياتنا».