موقف إنساني لـ سمير صبري مع دلال عبدالعزيز.. صديقه المقرب يكشف التفاصيل

«عيب.. مينفعش.. لاء بلاش»، من الكلمات التي كان يستعين بها سمير صبري، الذي يمر اليوم ذكرى وفاته الأولى لرحيله عن الدنيا يوم 20 مايو عام 2022، لرفض الحديث أو الكشف عن تفاصيل «غير مريحة» تتعلق بضيوف برنامجه الإذاعي الشهير «ذكرياتي»، اعتاد دائمًا على احترام كل من حوله والتعامل معه بحب، وهي الأمور التي يعلمّها لمن يعمل معه، حسب تصريحات المخرج محمد تركي لـ«الوطن».

ذكرى وفاة سمير صبري

ما يزيد على 8 سنوات عمل جمعت بين سمير صبري، والمخرج محمد تركي من خلال أشهر برامج الإذاعة والذي كان يحمل اسم «ذكرياتي» عبر محطة إذاعة الأغاني، والذي استقبل عبر أثيرها عددًا كبيرًا من المشاهير في مختلف المجالات الفنية والأدبية والرياضية، وهى مدة كافية ليستقي منها «تركي» سِر «الخلطة» التي يتعامل بها فنان وإعلامي مميز مثل سمير صبري مع ضيوف برنامجه وغالبيتهم من أصدقاءه المقربين.

احترام أسرار وخصوصية أصدقائه

وحكى محمد تركي، عن واقعة جمعت بين سمير صبري والفنانة دلال عبدالعزيز، خصوصًا وأن من عادة «سمير» إجراء غالبية المقابلات الإذاعية مع ضيوفه من خلال مكالمة هاتفية وتسجيلها ثم إذاعتها، مضيفًا: بمناسبة عيد ميلاد دلال عبدالعزيز، اتصل بها سمير صبري لإجراء لقاء معها، وأخبرته أنها أصيبت بكورونا، وكذلك سمير غانم، وتم الفصل بينهما كل شخص منهم في مكان، ومن ثم اعتذرت عن اللقاء.

وأضاف «تركي» بقوله: وقتها قولت للأستاذ سمير صبري، إن كلام دلال عبدالعزيز يعد سبقًا إعلاميًا لنا، وممكن نذيع الدقائق القليلة من التسجيل الذي تّم، إلا أنه رفض بشدة وقال لا يمكن أبدًا، وفي أمور كثيرة قياسًا على ذلك يرفض تناولها مع ضيوفه منها ما يتعلق بحياتهم الشخصية وعدد زيجاتهم، وبالرغم أنه كان يعرف كواليس وأمورًا كثيرة إلا أنه لم يكن يستغلها إعلاميًا.