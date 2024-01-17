انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة على عدة مناطق بالسعودية

توقّع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية، حدوث منخفض جوي يترافق مع سحب غائمة، وانخفاض شديد في درجات الحرارة في عدد من المدن، بما في ذلك «الشرقية، الرياض، القصيم، مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ويمتد حتى المدينة المنورة.

حالة الطقس في السعودية

ووفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، يُتوقع حدوث ضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض مناطق سواحل الخليج العربي ومرتفعات «جازان، عسير، والباحة»، تهب رياح سطحية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومترا/ساعة على الجزء الأوسط من المملكة، وبسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومترا/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومترا/ ساعة على الجزء الجنوبي من المملكة، ويكون هناك ارتفاع في ارتفاع الموج، حيث تتراوح بين نصف متر و1.5 متر على الجزء الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، أنّه حتى الآن لم تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في المملكة العربية السعودية، متوقعا استمرار فصل الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، مع وجود موجات باردة في بعض الأوقات، وأكد أنّنا لا زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء.