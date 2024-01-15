غرفة السياحة: 415 ألف مواطن سافروا السعودية عبر بوابة العمرة منذ سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات جرى تسجيلها عبر البوابة المصرية للعمرة منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 415 ألف مواطن، منهم 325 ألف سافروا بتأشيرة عمرة، والباقي بتأشيرات زيارة شخصية أو سياحية للسعودية.

عمرة إجازات منتصف العام الدراسي

وأضاف لـ«الوطن»، أن إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة منذ بداية شهر رجب الجاري مرتفعة للغاية ولا سيما خلال رحلات عمرة منتصف العام الدراسي التي تبدأ خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر يناير، موضحا أن غالبية برامج العمرة التي طرحتها شركات السياحة خلال تلك الفترة حٌجزت بالكامل.

تنظيم البرامج الاقتصادية للعمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن هناك طلبا كبيرا من المواطنين حاليا لحجز برامج العمرة خلال شهر رمضان، موضحا أن غالبية شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة خلال هذا الشهر اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو شهر.