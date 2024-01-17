مصرع سيدة مجهولة الهوية في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقيت سيدة مجهولة مصرعها في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي دائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بمصرع سيدة مجهولة في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية بدائرة القسم.

وانتقل المقدم كريم سمير رئيس مباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها مهندس بسيطة مجهولة أثناء عبورها نهر الطريق؛ مما أدى إلى وفاتها في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.