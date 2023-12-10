مدير أمن الجيزة يتفقد محيط لجان مدينة 6 أكتوبر

تفقد اللواء هشام ابو النصر، مدير أمن الجيزة قبل قليل، محيط مقار لجان انتخابات مدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على مدى الاستعدادات والجاهزية لاستقبال المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موجّها بتذليل العقبات وتسخير الإمكانيات لخدمة المواطنين.

وشهدت لجان مدارس الرؤية وجيل 2000 والحي الأول للتعليم الأساسي والنصر للغات، إقبالا كبيرا من المواطنين منذ فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.