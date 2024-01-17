«القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن تخطط لاتخاذ إجراء جديد ضد الحوثيين

كشف مسؤول أمريكي، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص.

وشن الجيش الأمريكي، هجمات جوية على اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في مناطق يسيطر عليها الحـوثيون ردًا على هجمات الجماعة التي عرقلت الشحن في البحر الأحمر وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.