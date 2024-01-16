التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: سياسة بايدن فشلت في الداخل

قال توم حرب ، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن فوز دونالد ترامب في ولاية أيوا الأمريكية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يعد فوزا ساحقا تاريخيا، حيث إن حصول أي مرشح على 51 % من الأصوات ضد المنافسين له.

وأضاف هناك إشارتان من الشعب الأمريكي عامة وفي "أيوا" تحديدا، الإشارة الأولى تشير إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تكن في مصلحتهم بالداخل الأمريكي، وفشلت سياسته بداية من التضخم المالي مرورا بالهجرة غير القانونية وصولا إلى الوضع السيئ على جميع المجالات.

وأشار إلى أن الإشارة الثانية كانت من الشعب بأن كل هذه الدعاوى والاتهامات ضد الرئيس السابق "ترامب" هي اتهامات سياسية بامتياز من فريق من الحزب الديمقراطي ضد المرشح الأساسي من الحزب الجمهوري، لافتا إلى أن الشعب الأمريكي انتفض "أيوا"، وصوت بالأكثرية الساحقة للرئيس "ترامب".

وأوضح أنهم يرون أنه بعهد الرئيس "بايدن" تفلتت الأمور بالخارج، ودائما الشعب الأمريكي يصوت على الوضع الداخلي وليس الخارجي، لكنهم يرون الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتهديدات من الصين لتايوان وكل ذلك وضعوه في الاعتبار.