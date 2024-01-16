مستشار سابق لأوباما: تصعيد إسرائيل المستمر ضد غزة يزيد إحباط بايدن

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن التصعيد المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في قتل المدنيين، يؤثر بالطبع على الولايات المتحدة، وعلى مدى دعمها لإسرائيل بسبب هذا النهج الذي تسلكه.

بايدن يشعر بالإحباط

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذا الأمر يؤثر على الرئيس جو بايدن، والذي يشعر بالإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن هذا الشعور سيشهد تزايدا خاصة خلف الأبواب المغلقة.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن إحباطه يتزايد بسبب أعداد القتلى، وتلك الرسائل التي يرسلها المسؤولون الإسرائيليون الذين يعملون على زيادة هذا التصعيد، وكل العالم يشاهد هذا، ومع التركيز على ما يحدث في الجنوب.

نتنياهو يتهرب من التهم الموجهة له

ولفتت إلى أن التصعيد في صالح نتنياهو للتهرب من التهم الموجهة له، فأغلب الإسرائيليين يودون استبعاده ويحصلون على نظام جديد، وهذه ليست الفرصة المناسبة له، لأن هناك جرائم حرب وبشائع ينظر إليها العالم في الصحف والإعلام، والتي تتزايد بشدة.