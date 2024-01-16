رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشار سابق لأوباما: تصعيد إسرائيل المستمر ضد غزة يزيد إحباط بايدن

كتب:

شريف سليمان
06:45 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة

تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن التصعيد المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في قتل المدنيين، يؤثر بالطبع على الولايات المتحدة، وعلى مدى دعمها لإسرائيل بسبب هذا النهج الذي تسلكه.

بايدن يشعر بالإحباط

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذا الأمر يؤثر على الرئيس جو بايدن، والذي يشعر بالإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن هذا الشعور سيشهد تزايدا خاصة خلف الأبواب المغلقة.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن إحباطه يتزايد بسبب أعداد القتلى، وتلك الرسائل التي يرسلها المسؤولون الإسرائيليون الذين يعملون على زيادة هذا التصعيد، وكل العالم يشاهد هذا، ومع التركيز على ما يحدث في الجنوب.

نتنياهو يتهرب من التهم الموجهة له

ولفتت إلى أن التصعيد في صالح نتنياهو للتهرب من التهم الموجهة له، فأغلب الإسرائيليين يودون استبعاده ويحصلون على نظام جديد، وهذه ليست الفرصة المناسبة له، لأن هناك جرائم حرب وبشائع ينظر إليها العالم في الصحف والإعلام، والتي تتزايد بشدة.

اقرأ المزيد:

حزب الريادة يشكر الدولة المصرية على دخول وائل الدحدوح من قطاع غزة

عضو بالتنسيقية: دخول الدحدوح مصر نتيجة لجهودها المستمرة لوقف الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي ينسف مزيدا من المنازل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة

هكذا ودع وائل الدحدوح أطفال غزة قبل قدومه إلى مصر.. لعب وبهجة وصبر

خبير عسكري: المواجهة على الجبهة اللبنانية جاءت لتخفيف الضغط على غزة

السلطات المصرية تنجح في إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد

وزير الخارجية السعودي: الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب على غزة
بقلم شريف سليمان