رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير في الشأن الأمريكي: الخلاف بين بايدن ونتنياهو لم يرتقِ للمواقف

كتب:

شريف سليمان
08:11 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

قال مسعود معلوف، خبير في الشؤون الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ موقفا واضحا علميا ضد إسرائيل، وهنالك ما زال تسريب من الإدارة إلى أن بايدن ضاق ذرعا من نتنياهو، وأن صبره قد ينفد قريبا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أعطتها الإدارة الأمريكية المختلفة مع نتنياهو، ثم تطور ذلك إلى تقديم نصائح، وبعدها تطورت إلى تقديم مطالبات، وفي كل مرة ترفض إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هذه المطالبات بشكل كبير.

ولفت إلى أنّ الرئيس بايدن طالما لم يتخذ موقفا عمليا سواء بالموافقة على وقف إطلاق النار أو إعادة النظر في تسليح إسرائيل المستمر بتمويل إسرائيل في هذه الأمور تبقى في إطار الخلاف على الآراء ولا تصل إلى مرحلة إلى الخلاف على المواقف.

وأكد أن الرئيس الأمريكي يهمه كثيرا أمر إسرائيل، وطيلة حياته السياسية كان مؤيدا لإسرائيل بصورة تامة، وبايدن تجاوز كل هذه الاختلافات الماضية في بداية الحرب وسافر إلى إسرائيل وعانق نتنياهو وأعلن عن تأييده «الأعمى» لإسرائيل.

اقرأ المزيد:

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم نتنياهو: إنجازاتنا في حرب غزة تتآكل

«القدس للدراسات»: نتنياهو يبتز الإدارة الأمريكية لإطالة عمره السياسي

المعارضة الإسرائيلية تطلب حل حكومة نتنياهو.. بعد فشل على مدار 101 يوم

إعلام إسرائيلي: خلافات نتنياهو وجالانت تؤثر على معنويات الجنود بالحرب

موقع أمريكي: إدارة بايدن تتواصل مع بدلاء نتنياهو

أستاذ القانون الدولي: «نتنياهو» يحاول تبرير إخفاق حكومته في تحقيق الأهداف المعلنة
بقلم شريف سليمان