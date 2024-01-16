خبير في الشأن الأمريكي: الخلاف بين بايدن ونتنياهو لم يرتقِ للمواقف

قال مسعود معلوف، خبير في الشؤون الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ موقفا واضحا علميا ضد إسرائيل، وهنالك ما زال تسريب من الإدارة إلى أن بايدن ضاق ذرعا من نتنياهو، وأن صبره قد ينفد قريبا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أعطتها الإدارة الأمريكية المختلفة مع نتنياهو، ثم تطور ذلك إلى تقديم نصائح، وبعدها تطورت إلى تقديم مطالبات، وفي كل مرة ترفض إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هذه المطالبات بشكل كبير.

ولفت إلى أنّ الرئيس بايدن طالما لم يتخذ موقفا عمليا سواء بالموافقة على وقف إطلاق النار أو إعادة النظر في تسليح إسرائيل المستمر بتمويل إسرائيل في هذه الأمور تبقى في إطار الخلاف على الآراء ولا تصل إلى مرحلة إلى الخلاف على المواقف.

وأكد أن الرئيس الأمريكي يهمه كثيرا أمر إسرائيل، وطيلة حياته السياسية كان مؤيدا لإسرائيل بصورة تامة، وبايدن تجاوز كل هذه الاختلافات الماضية في بداية الحرب وسافر إلى إسرائيل وعانق نتنياهو وأعلن عن تأييده «الأعمى» لإسرائيل.