كبيرة منسقي الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في إدخال المساعدات لغزة

استمعت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، لشرح تفصيلي لدور الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأشادت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية في توفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار.