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وزير الدفاع يلتقي كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
09:36 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بسيغريد كاغ، كبير منسقي الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية، نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية الإقليمية والدولية، للوصول إلى التهدئة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

فيما أشادت كبير منسقي الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددًا من قادة القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.