مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. تضم 13 وزيرًا
كتب:
فادية إيهاب
11:17 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
الحكومة الكويتية
أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، مرسوما أميريا حمل رقم 1 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
أسماء الوزراء
وفي 4 يناير الجاري، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء، أما عن الحكومة الكويتية الجديدة فتضم نحو 13 وزيرا جديدا، وهم:
- فهد اليوسف نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.
- عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.
- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة.
- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.
- فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.
الحكومة الكويتية الجديدة
ومن بين أسماء الوزراء في الحكومة الكويتية الجديدة، أيضا:
- أنور علي عبد الله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
- سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.
- داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.
- عادل محمد عبد الله العدواني وزيرًا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
- عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة.
- عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرًا للخارجية.
- فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل وزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية.
- نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.