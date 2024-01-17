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مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. تضم 13 وزيرًا

كتب:

فادية إيهاب
11:17 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
الحكومة الكويتية

الحكومة الكويتية

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، مرسوما أميريا حمل رقم 1 لسنة 2024، والذي ينص على  تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا». 

أسماء الوزراء

وفي 4 يناير الجاري، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء، أما عن الحكومة الكويتية الجديدة فتضم نحو 13 وزيرا جديدا، وهم: 

- فهد اليوسف نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.

- عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.

- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة.

- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.

- فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.

الحكومة الكويتية الجديدة

ومن بين أسماء الوزراء في الحكومة الكويتية الجديدة، أيضا: 

- أنور علي عبد الله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

- سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

- داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

- عادل محمد عبد الله العدواني وزيرًا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

- عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة. 

- عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرًا للخارجية. 

- فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل وزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية.

-  نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.

 

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