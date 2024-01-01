أول مولود تستقبله الكويت في العام الجديد 2024.. وُلد الساعة 12:01 صباحا

أفادت جريدة الأنباء الكويتية، أنه مع بداية العام الجديد 2024، أبصر النور وولد مولود كويتي في مستشفى جابر الأحمد وهو طفل «ذكر».

وذكرت أن الطفل ولد عند الساعة 12:01 صباحًا، ووزنه 3.33 كيلوجرام.

دبي تحتفل برأس السنة الجديدة 2024

وعلى جانب آخر، في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة استعدت لاستقبال رأس السنة الجديدة 2024 باحتفالات رائعة وعروض نارية مذهلة في العديد من المواقع الشهيرة في المدينة.

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه السابق على منصة «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر» مقطع فيديو يُظهر احتفالات رأس السنة في دبي وإضاءة برج خليفة والعديد من المعالم الأخرى.

وذكر مكتب دبي الإعلامي في منشور آخر على منصة «X» بأن القرية العالمية في دبي قد احتفت بفعاليات رأس السنة بسبع عروض ألعاب نارية رائعة في أوقات مختلفة.