11 معلومة عن الشيخ محمد صباح السالم الصباح.. رئيس وزراء الكويت الجديد

أصدر الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، يوم أمس، قرارا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي كما كُلف بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، ويعتبر هذا التعيين الأول لرئيس الوزراء في الكويت منذ تولي الأمير الجديد منصبه في ديسمبر الماضي.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن الشيخ محمد صباح السالم الصباح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وتأتي كالتالي:

9 معلومات عن الشيخ محمد صباح السالم الصباح

1- ولد الشيخ محمد صباح السالم الصباح في عام 1955، مما يبلغ من العمر 69 عامًا.

2- حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرمونت في كاليفورنيا، وأيضًا على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تعيينه كمعيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت بين عامي 1979 إلى 1985، وعُين أستاذًا في القسم عام 1985.

4- انتداب الشيخ محمد صباح إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية في الفترة من عام 1987 إلى عام 1988.

5- في عام 1993 عيّن سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر في هذا المنصب حتى تم تعيينه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.

رئيس وزراء الكويت

6- وفي 14 يوليو 2003 عيّن وزيراً للخارجية ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

7- عُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية في 9 فبراير 2006، وبالرغم من التعديل الوزاري استمر في هذا المنصب حتى مايو 2008.

8- في 12 يناير 2009 تم تعينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية ووزيرًا للنفط بالوكالة، وفي 29 مايو 2009 تم تعينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى أكتوبر 2011.

9- في عام 2011، منح الشيخ محمد صباح السالم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروجيا في إيطاليا.

10- اختير كعضو في مجلس الحكماء التابع للأمم المتحدة في عام 2012.

11- في 4 يناير 2024 جرى تعيينه رئيسا للوزراء بالكويت.