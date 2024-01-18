ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟.. 14 فائدة مذهلة

الفلفل الحار يعتبر سلاحًا ذو حدين، إذ أنه من الممكن أن يتسبب في التهابات المعدة، رغم فوائده المذهلة على الصحة، وأثبتت دراسات نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن تناول الفلفل الحار بمعدل ثابت أسبوعيا، يحد من خطر الوفاة بالنوبات القلبية، لذلك يتساءل البعض ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

ويساهم الفلفل الحار في إنقاص الوزن، ويساعد على حرق الدهون بنسبة أكبر، وفقا لما قالته الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية، التي أجابت لـ«الوطن»، على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟، مؤكدة على الفوائد المذهلة له وهي كالتالي:

- يساعد في فقدان الوزن.

- يساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم.

- يعمل على تعزيز صحة القلب والشرايين.

- يعد مضاد قوي للالتهابات.

- يمنح الجسم العديد من المعادن والفيتامينات.

- يساعد في التخلص من احتقان الجيوب الأنفية.

- يحتوي على مضادات أكسدة تقي من السرطان.

- يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

- يعالج آلام الرأس والصداع النصفي.

- يقي من التهاب المعدة التقرحي، لاحتوائه على مادة الكابسيسين.

- يقوي جهاز المناعة.

- يساعد في تهدئة آلام المعدة.

- يساعد في منع حدوث الجلطات الدماغية.

- يقلل آلام المفاصل.

فئات ممنوعة من تناول الفلفل الحار

ووعلى الرغم من الفوائد المذهلة للفلفل الحار، إلا أنه يوجد بعض الفئات الممنوعة من تناوله، حسب نصيحة أخصائي التغذية العلاجية، بضرورة الابتعاد عن تناول الفلفل الحار، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي والقولون: «اللي عندهم قولون يمتنعوا عن تناوله لإنه بيزيد من حرقة المعدة في هذه الحالة، وكمان كل من يعاني من الالتهابات الشرجية والبواسير، وأمراض المعدة وحساسية الصدر ومرضى القلب».

وفيما يخص السعرات الحرارية، والعناصر الطبيعية الموجودة في الفلفل الحار، قالت الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية، إن كل ثمرة فلفل حار تحتوي على 18 سعرا حراريا، و0.9 جرام بروتين، و4.2 جرام من الكربوهيدرات، بجانب 0.7 جرام من الألياف الغذائية.