الجفاف يضرب المحاصيل الصينية.. وصحيفة: الفلفل الحار لا يجد مياه

لم تقتصر آثار التغيرات المناخية على زيادة درجات الحرارة فقط، بل إنها أيضًا تسببت في جفاف العديد من الأنهار حول العالم، ومن بينها نهر اليانجستي الصيني، ما تسبب في جفاف بعض المحاصيل الزراعية في الصين، بالإضافة إلى تهديد شبح المجاعة للصين إذا لم تتصدى لخطر الجفاف، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست» الصينية.

تعرض المناطق الريفية للجفاف بسبب التغيرات المناخية

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن بعض المناطق الريفية في مقاطعة سيتشوان تعرضت للجفاف بسبب ندرة سقوط الأمطار المعتادة في كل عام، فضلًا عن عدم قدرة المعدات الزراعية على العمل بسبب نقص المياه الشديد.

وأكدت الصحيفة أن موجة الحرارة التي تعرضت لها الصين مؤخرًا، والتي ساهمت في تجاوز درجات الحرارة لـ40 درجة مئوية، تسببت في ضعف القطاع الزراعي أمام التغير المناخي.

وقالت الصحيفة إن المئات من نباتات الفلفل الحار ذبلت بفعل تأثير درجات الحرارة، ونقص المياه الشديد الذي يحتاجه النبات لكي ينمو بشكل كامل. وأَضافت لم تكن هناك أية أمطار هذا الشهر، بجانب أنه من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة الـ43 درجة مئوية.

وتعرضت بعض الأراضي الخصبة لأضرار كثيرة ما جعلها تتحول إلى تربة جافة، فضلًا عن ضعف الإنتاج الزراعي لهذه الأراضي عن الأعوام السابقة.

الجفاف يؤثر على 2.46 مليون شخص و2.2 ميلون هكتار زراعي

وفي نفس السياق، أوضحت الصحيفة أن الجفاف وموجات الحرارة أدت إلى انخفاض أكثر من 50% في محصول الذرة في مقاطعة تشاو، في حين أن كمية الأرز والخضراوات الخضراء التي تم زراعتها قليلة جدًا مقارنة بكميات الأعوام السابقة.

جدير بالذكر أن موجات الجفاف أثرت على ما لا يقل عن 2.46 مليون شخص وحوالي 2.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في 9 تسع مقاطعات على طول نهراليانجيتسي.