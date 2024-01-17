مخاوف من مرض خطير يغزو العالم بسبب متحور JN.1.. وطبيب يفجر مفاجأة

لاتزال مخاوف العالم في تصاعد مستمر، مع الانتشار الواسع الذي يسجله متحور كورونا الجديد JN.1، ما يدق ناقوس الخطر حول ظهور مرض أكثر خطورة من كوفيد-19، الذي أوقف الحياة عن العمل منذ 4 سنوات، وتحديدا في مطلع 2020.

تحذير غير مسبوق أطلقته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC)، خلال الأيام الماضية، أكدت خلاله أن تزايد حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد، قد يتسبب في تحور خصائصه وتحوله لمرض جديد أكثر خطورة.

ما حقيقة ظهور مرض أكثر خطورة من متحور كورونا الجديد؟

وتعقيبا على الدراسة التي نشرت مؤخرا والتي تحدث عنها عالم الفيروسات والمدير المشارك لبرنامج الفيروسات ومسببات الأمراض الناشئة في جامعة ولاية أوهايو، شا لو ليو، أن الأمر أصبح مثيرا للقلق، بعد أن أثبتت الدراسة أن متحور كورونا JN.1، قد يصيب الرئتين بشكل أكثر فعالية من المتحورات السابقة.

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاوف العالم من انتشار متحور كورونا: الذروة لم تبدأ بعد

وللتعليق على هذه الدراسة، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفيروس ما زال يتطور وليس له موسمية، موضحا: «دخول مئات الآلاف إلى المستشفيات حول العالم، بسبب المتحور الحالي والذي يتميز بالسرعة الفائقة في الانتشار، يدق ناقوس خطر بالتأكيد، خاصةً مع تقاعس البعض عن اتخاذ التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحرص على تطهير الأيدي والتباعد».

وفجر بدران مفاجأة، مؤكدا أن ذروة الموجة الحالية لم تأت بعد، وأنها ستصل لقمتها في منتصف ديسمبر المقبل،: «ستصل حالات العدوى في العالم إلى مليوني شخص، ما يشكل خطرا من ظهور متحورات جديدة».

وتأتي أعراض متحور كورونا الذي ينتشر في العالم حاليا، ويسبب مخاوف من ظهور مرض أكثر خطورة، على النحو التالي:

1- التهاب الحلق

2- الصداع

3- الشعور بالتعب

4- السعال

5- احتقان الحلق

6- إسهال وحمى

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