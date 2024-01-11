متحور كورونا الجديد «jn1» يسجل أرقاما صادمة في أمريكا خلال 5 أشهر.. كم سجل؟

يراقب العالم منذ سبتمبر الماضي خطر متحور كوفيد 19 الجديد «jn1»، إذ زادت أرقام الإصابة بشكل ملحوظ خلال أشهر قليلة، وارتفعت النسبة من 3.5% إلى 62% خلال 5 أشهر فقط، فيما اضطرت 20.4% من المصابين إلى الانتقال إلى المستشفيات للعلاج، بحسب ما أفادت به مراكز دولية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات أمريكا، وفقا لـ«العربية نت».

زيادة سريعة في انتقال العدوي

ويعد أول ظهور للمتحور في الولايات المتحدة في سبتمبر، إذ مثل 3.5% من حالات كوفيد، ليقفز في شهر نوفمبر إلى ما يزيد عن 21% ومن ديسمبر حتى 4 يناير يرتفع إلى نحو 62% من الحالات في يناير، وفقا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيما توقع مركز السيطرة على الأمراض زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى هذا الخريف والشتاء، بناءً على الأنماط السابقة من انتشار العدوى خلال نفس الفترة الزمنية من العوام السابقة.

10 آلاف حالة في أقل من 50 دولة خلال ديسمبر

وسجلت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 10 آلاف حالة وفاة في أقل من 50 دولة معظمها من أوروبا والأمريكتين، فيما شهدت حالات دخول المستشفيات زيادة بنسبة 42%، بينها 62% من الحالات استدعت دخول وحدات العناية المركزة بالمقارنة بنسب شهر نوفمبر، ما يعد مؤشر خطير على زيادة معدلات المرض.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من كوفيد 19 بأنه لا يزال يشكل تهديدا كبيرا على البشرية، وأن البيانات الواردة إليها من عدة مصادر مختلفة، أظهرت ازدياد ملحوظ في انتقال العدوى الشهر الفائت، نظرا لفترة الأعياد وسهولة انتقال المتحور جاي ان 1.