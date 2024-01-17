افتتاح أعمال البعثة التجارية للصناعات الغذائية المصرية في كينيا

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنَّه تمّ الافتتاح الرسمي للبعثة التجارية المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية، والتي تُقام في كينيا حتى يوم 19 يناير 2024، وشهد الافتتاح حضور وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، والسيد علاء الوكيل، رئيس البعثة التجارية وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

البعثة التي تضم 26 شركة مصرية متخصصة في قطاعي الأغذية المصنعة والطباعة والتغليف، تُقام فعالياتها في فندق سرينا نيروبي من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، وتتميز هذه الفعالية بمشاركة فاعلة من مستوردي وتجار الأغذية في السوق الكينية، وكذلك بحضور إعلامي مكثف.

أهمية دعم العلاقات التجارية بين مصر وكينيا

خلال كلمته، أكّد السفير المصري أهمية دعم العلاقات التجارية بين مصر وكينيا، مشيراً إلى الجودة العالمية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ومن جهته، قدم السيد علاء الوكيل الشكر للسفير والجهات المعنية على دعمهم وتسهيل تنظيم هذه البعثة، مؤكّداً نجاح المجلس في تنظيم تنظيم سلسلة من البعثات التجارية التي حققت نجاح منقطع النظير خلال العامين الماضيين والتي شملت عدد كبير من الأسواق العربية والافريقية والأمريكية ومنها كينيا، أوغندا، تنزانيا، غانا، السوادن، جنوب السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق والضفة الغربية بفلسطين، المغرب، الجزائر، والولايات المتحدة الامريكية.

أشار الوكيل كذلك إلى الأسواق المستهدفة في الفترة المقبلة من بينها الصين، العراق، الأردن والكونغو، مع التأكيد على التزام المجلس بتنظيم مشاركات مصرية في المعارض الدولية وأنشطة التدريب وأبحاث السوق بهدف دفع ملف تنمية الصادرات الغذائية المصرية التي نجحت أن تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتستهدف صادرات 5.2 مليار دولار بنهاية عام 2023.

كينيا واحدة من أهم الأسواق الإفريقية للمنتجات الغذائية المصرية

وتعد كينيا واحدة من أهم الأسواق الإفريقية للمنتجات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 90 مليون دولار في عام 2022، والبعثة التجارية تهدف إلى استكشاف فرص توسيع نطاق الصادرات المصرية لكينيا، خاصةً في ظل الأهمية اللوجستية لميناء مومباسا والمعاملات الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الكوميسا.

وتشمل الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا السكر، المكرونة، زيوت الطعام، ومنتجات الكاكاو، إلى جانب غيرها من المنتجات التي تعكس تنوع وجودة الصناعات الغذائية المصرية، وهذه المنتجات لا تقتصر على السوق الكينية فحسب، بل تشمل أيضاً إمكانية إعادة التصدير إلى دول ومناطق مجاورة تستفيد من البنية التحتية اللوجستية لكينيا.