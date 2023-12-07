انطلاق المؤتمر الثاني للعاملين في الصناعات الغذائية بالدقهلية لدعم السيسي

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الثاني لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية بمحافظة الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك استكمالاً للدور الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت قيادة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بمشاركة 6 لجان نقابية بمحافظة الدقهلية، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 1000 عامل وعاملة من مختلف الشركات، وذلك لتأكيد دعم ومساندة عمال الصناعات الغذائية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

محاور المؤتمر

ويأتي المؤتمر الثاني لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية ضمن الاستراتيجية التي رسمها مجلس الإدارة عبر ثلاث محاور، الأول تعريف العمال بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة عبر الدورات التثقيفية التي نظمتها النقابة في وقت سابق، والثاني من خلال المؤتمرات العمالية واللقاءات الميدانية بمشاركة اعضاء اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة، والمحور الثالث عبر حشد العمال وتنسيق عملية المشاركة لضمان وصولهم الي اللجان الانتخابية بسهولة عبر التنسيق الجيد مع اللجان النقابية.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: «هدفنا حشد 150 ألف عامل واسرهم ايام 10 و11 و12 ديسمبر لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ونعمل علي تحقيق هذا الهدف منذ فترة طويلة، خاصة وان استكمال مسيرة الانجازات التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات يجب أن تستمر وعلي العمال وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دعم ومساندة قائد الجمهورية الجديدة».

المشاركون في المؤتمر

وشارك بالمؤتمر العمالي الثاني لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية، (مطاحن شرق الدلتا -مضارب الدقهليه- مصر للزيوت والصابون -كوكاكولا مصر -مضارب بلقاس ودمياط - الدقهلية لصناعة وتكرير السكر) وبمشاركة كلٍ من الأستاذ نهرو عبدالرحمن عضو مجلس إدارة النقابة العامة، والأستاذ عطيه عبدالباري الفقى وكيل النقابه العامة والأستاذة فاطمة سمارة عضو مجلس إدارة النقابة العامة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة وهم على عكاشة رئيس النقابة بمصر للزيوت والصابون والأستاذ لطفى بدير رئيس نقابة كوكاكولا مصر وعطية رجب مضارب الدقهلية ومحمد والى مضارب بلقاس ودمياط وإبراهيم عبدالفتاح الدقهلية للسكر، ومن الشخصيات العامة الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة، ومحمد الخريبي الرئيس التنفيذي لمضارب بلقاس ودمياط والمهندس أبوزيد سيد أحمد رئيس قطاع مطاحن الدقهلية ورئيس اتحاد عمال الدقهلية وجميع وجميع اعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال الدقهلية ومن رجال الدين الشيخ احمد شريف إمام وخطيب جامع النصر والأنبا بشار لوأ من الكنيسة القبطية.