خبير: أمريكا طبقت قوانين تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل سيئ بالانتخابات

قال الدكتور أحمد نافع أستاذ أمن الشبكات من كاليفورنيا، إنَّ الذكاء الاصطناعي ينتشر من خلاله المعلومات المزيفة، وهو قادر على إقناع الناس من خلال الرسائل والمعلومات أكثر من البشر، موضحا أنَّ الذكاء الاصطناعي يؤثر في آراء الناخبين لأنَّ الرسالة تكون موجهة ودقيقة لمجموعة معروفة من الناخبين.

الولايات المتحدة ما زالت تحاول كتابة القوانين

وأضاف أستاذ أمن الشبكات من كاليفورنيا خلال حديثه ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في 16 ولاية في الولايات المتحدة بشكل منفرد طبقت قوانين في 2024 لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي السيئ في الانتخابات، وبقية الولايات ما زالت تحاول كتابة القوانين وهناك خطورة حقيقية على الانتخابات من الذكاء الاصطناعي.

يمكن للذكاء الاصطناعي في 10 ثوانٍ أن يأخذ صوتك وصورتك والتحدث

وتابع أستاذ أمن الشبكات من كاليفورنيا أنَّه قبل نحو شهر، نشرت حملة دونالد ترامب فيديو من خلال تزييف عميق لكل واحد من منافسيه يسب نفسه بطريقة مقنعة للغاية، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي في 10 ثوانٍ أنَّ يأخذ صوتك وصورتك ويمكنه التحدث ويمكن كتابتها ونطقها بشكل مباشر.