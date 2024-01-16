مشرف البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب: الذكاء الاصطناعي أبرز محاور الدورة الـ55

قال مروان حماد المشرف على البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، إنَّ النرويج ضيف شرف الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكّدًا أهمية رعاية الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للثقافة، فضلًا عن عمل جميع الأجهزة والوزارات مع بعضها البعض من أجل إنجاح حدث مصري خالص يهم كل بيت داخل البيت، فهذا ما تعنيه المشاركة والتفاعل والتكامل بين كل الأجهزة داخل الدولة.

النرويج تعد مفاجآت في البرنامج الثقافي

وأضاف «حماد»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ النرويج تعد مفاجآت في البرنامج الثقافي الخاص بمعرض الكتاب، فهذا البرنامج يضم أكثر من 500 فعالية متنوعة بين أنشطة للأطفال والشعر وغيرهما، وتمّ استحداث محورًا للمؤتمرات هذا العام، وعلى رأسهم مؤتمر الذكاء الاصطناعي.

مصر بحاجة إلى الدخول لعالم الذكاء الاصطناعي

وتابع، أنَّ مصر بحاجة إلى الدخول لعالم الذكاء الاصطناعي بقوة، موضحًا أنَّ مؤتمر الذكاء الاصطناعي جاء بالشراكة مع جامعة مصر المعلوماتية، وهناك تنوعا زاخرا داخل قاعات معرض الكتاب.