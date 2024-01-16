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استشاري تنمية وتخطيط: اختفاء وظائف كثيرة بالخارج بسبب الذكاء الاصطناعي

كتب:

هاجر عمر
07:57 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية والتخطيط

الدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية والتخطيط

قال الدكتور إيهاب خليل، استشاري التنمية والتخطيط، إن هناك مخاطر عديدة تهدد الجنس البشري بالمستقبل، ليس فقط بمجال المال والأعمال، موضحا أن 40% من الأفراد سيفقدون وظائفهم.

وظائف اختفت

وأضاف «خليل» خلال حوار عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض الوظائف اختفت بالفعل بالآونة الأخيرة بالخارج مثل وظيفة «الكاشير» و«خدمة العملاء»، مشددا على ضرورة أن يبدأ الأفراد بعمل سيناريوهات للمستقبل.

تطوير المهارات 

وكشف أن أعدادا كبيرة من المتضررين من اختفاء هذه الوظائف، لافتا إلى ضرورة تطوير الأفراد لمهاراتهم والبحث عن مصادر قوتهم دون الانتظار لاختفاء مزيد من الوظائف.

وظائف ستكون الأكثر طلبا بالفترة الراهنة 

وأشار إلى أن وظائف الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر طلبا بالمرحلة المقبلة مثل هندسة الآلات والبرمجة، لافتا إلى أن مشكلات متوقعة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة تتطلب صيانتها لأنه من صنع الإنسان.

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