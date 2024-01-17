إعادة إعمار 30 منزلا بقرية اللبشة في الشرقية

أعلنت جمعية الأورمان استكمال العمل على إعادة اعمار وتأهيل 30 منزلًا بقرية اللبشة مركز صان الحجر في محافظة الشرقية، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة عبدالحميد الطحاوي.

نهضة كبيرة

وأكد وكيل وزارة التضامن أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه وقع الاختيار على قرية اللبشة وذلك لكونها من القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ الشرقية، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.