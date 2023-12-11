رئيس «القابضة للمياه» يدلي بصوته في الانتخابات داخل مدرسة الأورمان بالدقي

أدلى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مدرسة الأورمان الثانوية بالدقي، مؤكدا أنّ المشاركة في العملية الانتخابية استكمال للمسار الديمقراطي الذي تعيشه مصرنا العزيزة.

تعزيز مسار التنمية

وأعرب رئيس القابضة للمياه عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنّها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

المشاركة في الانتخاب واجب وطني

ودعا رسلان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي للمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنّ المشاركة فى الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب، وجزء من مسؤولياته المجتمعية.

تسهيل الإجراءات الانتخابية للعاملين

وأوضح رئيس القابضة للمياه أنّ بعض الشركات التابعة للشركة القابضة شكلت غرفة عمليات لتسهيل الإجراءات الانتخابية للعاملين من الكشف على اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات المياه المتنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.