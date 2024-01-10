«الأورمان» تمول 76 مشروعا بتكلفة مليون و500 ألف جنيه في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنّه تلقى تقريرًا عن جهود جمعية الأورمان، بالمحافظة، برئاسة عادل درغام، مدير الجمعية، تضمن توزيع مساعدات مالية لـ76 مشروعًا بتكلفة مليون و520 ألف جنيه، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، ليتم سداد نصف المبلغ، والنصف الثاني منحة لا تُرد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، إنه يجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول إلى الفئات المستحقة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه.

دور فاعل للجمعيات الأهلية في كفر الشيخ

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، نحو آفاق التنمية البشرية، وبناء اقتصاد جيد للمشروعات الصغيرة للأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أنّها يساهم في دفع عجلة التنمية.