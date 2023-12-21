جمعية الأورمان: إجراء 120 عملية قلب وتنظيم 48 قافلة طبية بالمنوفية في 2023

نظمت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية، عددًا من الأنشطة الطبية على مدار عام 2023 في إطار حرصها على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

إجراء 120 عملية قلب لأبناء المنوفية في 2023

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم عمل 120 عملية قلب على مدار عام 2023 في محافظة المنوفية، وتسليم 50 كرسي متحرك لذوي الهمم.

وأشار إلى أن الجمعية نفذت عددًا من الأنشطة الطبية الأخرى، إذ تم تنظيم 48 قافلة علاجية محانية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وتم تقديم كل الدعم للمرضى.

شعبان: تعاون مثمر بين كافة الجهات التنفيذية والجمعية

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية خلال عام 2023، موضحًا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة.