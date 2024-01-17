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«القاهرة الإخبارية»: كبيرة منسقي الأمم المتحدة مهمتها تسريع دخول المساعدات لغزة

كتب:

نرمين عفيفي
01:00 م | الأربعاء 17 يناير 2024
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

قال حازم كمال مراسل «القاهرة الإخبارية» في مطار العريش، إنَّ المهمة الأساسية لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيجريد كاخ، تسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ومراقبة العراقيل والمعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه لدخول الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان الغذائية المفترض وصولها لأهالي قطاع غزة.

المسؤولة الأممية أجرت لقاءً مع محافظ شمال سيناء

وفور صول المسؤولة الأممية للمطار أجرت لقاءً مع محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، تمهيدًا للتوجه إلى المخازن اللوجستية التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بصحبة مدير مكتبها الدكتور رامي الناظر.

المنسقة الأممية تستمع للدور المصري في تجميع المساعدات الإنسانية

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أنَّه من المقرر أنَّ تستمع المنسقة الأممية للدور المصري وتحديدًا جمعية الهلال الأحمر المصري ودورها في تجميع المساعدات الإنسانية، سواء من المنظمات الدولية ودول العالم التي أرسلت مساعدتها إلى مصر.

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بقلم نرمين عفيفي