«إعلام العريش» ينظم ندوة عن «تأثير الأمية على الزيادة السكانية»

نظم مركز إعلام العريش التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة في إطار حملة تنمية الأسرة بعنوان «تأثير الأمية على الزيادة السكانية»، بمقر مديرية العمل بالعريش.

أكدت نجوى إبراهيم، مسؤول اللقاء، الهدف من حملة تنمية الأسرة والدور الذي يقوم به قطاع الإعلام الداخلي بمراكزه المنتشرة على مستوى الجمهورية، في التوعية بالقضايا المختلفة، ومنها القضية السكانية وعلاقتها بالأمية.

التأثير السلبي للأمية على القضية السكانية

تحدث مدحت كامل أبو شيته، مدير عام تعليم الكبار حول التأثير السلبي للأمية على القضية السكانية، إذ تناول الآثار السلبية للزيادة السكانية، منها التسرب من التعليم والفقر وعمالة الأطفال والزواج المبكر وخاصة للفتيات.

وأشار إلى أن زيادة نسبة الطلاق في الأزمة الأخيرة، ناتجة عن الزواج المبكر وعدم النضج العقلي، وكذلك عدم وجود طموح لدى كثير من الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة، ويتركن التعليم وليس لديهن سوى فكرة الإنجاب.

محو أمية المتسربين من التعليم

وقال مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، إن الدولة مستمرة في محو أمية المتسربين من التعليم وكبار السن الذين فاتهم قطار التعليم، مؤكدا أن فصول محو الأمية مفتوحة أمامهم وبالتعاون مع التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وتم ربط شهادة محو الأمية بعدد من الخدمات منها استخراج رخصة القيادة.