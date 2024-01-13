حملة نظافة موسعة لإزالة آثار تقلبات الطقس في العريش

نفذ مجلس مدينة العريش حملة نظافة وتجميل موسعة، شملت كافة الشوارع والميادين، لإزالة القمامة والأوراق والرمال التي سببتها الرياح القوية التي ضربت المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

نظافة وتجميل ميادين العريش

ذكر مجلس مدينة العريش أن حملة النظافة شملت ميدان النصر والقاهرة والرفاعي والساعة، وشوارع منطقة السوق، وسوق السمك والبريد والقرماني، ومنطقة شارع المستشفى حتى أم القرى.

وأضاف مجلس المدينة في بيانه، أنه تمت الاستعانة بلدودات الشركة، وسيارات النقل التابعة، لإزالة الرمال الكثيفة التي سببتها الرياح القوية في المناطق التي لم يتم تركيب بلدورات لها، حتى الآن، وهي ضمن مجموعة الشوارع التي تم تشييدها مؤخرا.

استعدادات المجلس تحسبا لتساقط أمطار

أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن قسم النظافة والتجميل، والإشغالات، يعمل على مدار اليوميين الماضيين، في تنظيف آثار الرياح من ناحية، والاستعداد الكامل تحسبا لتساقط أمطار من ناحية أخرى، لافتا إلى أن العمل مستمر، بشوارع وسط المدينة بشكل مكثف، لوجود امتحانات المراحل، وبعدها بأيام امتحانات الشهادات، لنصف العام الحالي، حيث يتحمل المجلس بجميع أقسامة، مسؤولية الخدمات كاملة، سواء من إيصال الكهرباء والمياه، أو من عملية النظافة والتجميل المستمر بمحيط اللجان.