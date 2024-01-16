مجلس مدينة العريش يشن حملات نظافة لتجميل الشوارع والميادين

بدء مجلس مدينة العريش تنفيذ حملة النظافة المكبرة لجميع أحياء المدينة والشوارع والميادين، وذلك لتنفيذ للمبادرة التي أطلقها مجلس المدينة «العريش مدينة نظيفة وراقية».

وشن مجلس المدينة اليوم، حملات نظافة الرمال والقاذورات والمخلفات من توابع الرياح بشوارع وميادين المدينة، وأيضًا لرفع المخلفات وأكوام الردش من الأحياء البعيدة بالمدينة.

حملة تجميل مكبرة بشوارع المدينة

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أنه تم دفع حملة نظافة مكبرة داخل منطقة العبور وذلك لرفع مقالب القمامة وأكوام الردش، تم تنظيف المنطقة المجاورة لمكتب البريد وتنظيف المنطقة المجاورة لسور الحارون، وتنظيف المنطقة المقابلة للتوطين الزراعي، وأيضا تنظيف منطقة الفهلوي

رفح المخلفات وتجميل الشوارع

ورافق فريق من الإدارة الهندسية وسكرتارية المجلس، وأقسام الخدمات والتجميل، الحملة المكبرة التي شملت الحي السكني بأكمله، وذلك من أجل رفع جميع المخلفات والردش قبل عملية زرع الأشجار بالشوارع العامة والفرعية، القادمة من وسط العريش ومنطقة سد الوادي الى حي العبور والمزرعة وطريق المطار.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أصدر تعليمات لرؤساء المدن في بيان له، بسرعة تنظيف الشوارع، والتعاون مع مديرية الزراعة وقسم البيئة لزرع الشوارع بالأشجار، والعمل على تجميل الشوارع ونظافتها.