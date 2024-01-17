مستوطنون على حدود لبنان: نتنياهو أرسلنا للموت.. وحزب الله يتحكم بنا

أجرت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية، لقاء صحفيا مع مستوطن إسرائيلي يعيش بمستوطنة كفار يوفال الحدودية مع لبنان، كشفت خلالها نظرة الإسرائيليين لحكومتهم ونقلت واقع الأوضاع من أرض الواقع.

وقال أمنون أفراهام المستوطن الإسرائيلي، صاحب مزرعة دجاج، إن يوم إطلاق حزب الله قذائف صاروخية بمحيط مستوطنة كفار يوفال الحدودية، كان الهاتف لا يهدأ من الاتصالات وسط قلق أسرته وأصدقائه الذين قلقوا عليه، ولكنه لا يستطيع مغادرة المزرعة في الوقت الحالي لعدم قدرته على تغطية 200 ألف شيكل ما يوازي (55 ألف دولار) تكلفة الدواجن والطعام الذي اشتراه لها.

المستوطن: حكومة نتنياهو فرضت علينا هذا الوضع

ويُحمل المستوطن إسرائيل مسؤولية وضعه الأمني الخطر، قائلا إن حكومة بنيامين نتنياهو فرضت عليهم هذا الوضع، «هم يرسلوننا لنموت، دون وضع أي حلول»، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال لم تتعهد بدفع تعويضات عن خسائر المزارعين التي يعانون منها جراء العدوان على غزة منذ أكثر من 3 أشهر.

هآرتس الإسرائيلية: المستوطنون يشعرون أن حزب الله يحدد متى وأين يمكنهم دفن أحبائهم

وفي تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أفاد بأن السكان بالمناطق الحدودية والجليل الأعلى يشعرون أن حزب الله هو الذي يحدد متى وأين يمكنهم دفن أحبائهم، وعدد المشاركين بالجنازة وموعد الدفن.

جدير بالذكر أن الجبهة الشمالية تشهد توترا متصاعدا أدى إلى سجال محتدم في تل أبيب إذ وُجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية حملت اتهامات واضحة بتحمل الحكومة مسؤولية الإخفاق في استعادة الأمن والأمان في ظل استمرار نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات الحدودية بالجليل الأعلى في محاولة من المؤسسة العسكرية للتخفيف من حدة الانتقادات والاتهامات بالفشل العسكري على الجبهة الشمالية قبالة حزب الله، وأنهى الجيش الإسرائيلي، مناورة تحاكي شن هجوم واسع على لبنان.