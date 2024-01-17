محلل سياسي: دول كثيرة تراجعت عن موقفها الداعم لإسرائيل

قال زيد الأيوبي المحلل السياسي الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدًا وثابتًا رغم كل هذه المآسي التي يعيشها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدول التي أيدت إسرائيل بشكل غير عادي في بداية الحرب تراجعت عن موقفها وبدأت تطالب بوقف الحرب باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت موقفها من الدعم غير الطبيعي إذ أصبحت تطالب بإبعاد الأهداف المدنية عن ميدان الحرب ولا بد من العمل على إدخال المساعدات.

الضغط الإعلامي على الحكومة الإسرائيلية

وأوضح الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز من رام الله، أنه رغم الضغط الإعلامي على الحكومة الإسرائيلية والضغوط الشعبية أيضًا على حكومات الدول التي تدعم الاحتلال إلا أن جيش الاحتلال مستمر في إبادته وجرائمه البشعة بحق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يراجع حساباته جيدًا ويمنع عن إسرائيل الدعم العسكري، موضحا أن الضمير العالمي أصبح يتحرك وينبض بشكل كبير حول القضية الفلسطينية.

لا يمكن التراجع عن قتل المدنيين

وتساءل «الأيوبي» عن هل الاحتلال الإسرائيلي سيغير من نهجه غير الإنساني؟ موضحا أنه طلاما نتنياهو متواجد في الصورة لا يمكن التراجع عن قتل المدنيين، واصفا حكومته بالإرهابية والإجرامية التي تشكل عقبة في طريق السلام.