«منظمة المرأة العربية»: الاحتلال الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية

قالت فريال سالم الرئيس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، إنّ الاجتماع الحادي العشر يعقد في ظل ظروف صعبة يمر بها المدنيون العزل في قطاع غزة، والعدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حوّل القطاع إلى مقبرة جماعية.

نجدة المدنيين في غزة

وأشارت «سالم»، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، إلى ان ما يجرى في غزة يتطلب أن تتخذ كافة الجهات دورها وتتحمل مسؤوليتها لإنقاذ الفلسطينيين، ولابد من التحرك بشكل أوسع لنجدة المدنيين في غزة.

دفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وأكدت الرئيس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أن الاجتماع اليوم يدل بوضوح على أن السعي على تمكين المرأة والارتقاء بمكانتها في الوطن العربي خيار استراتيجي لا بديل له، موجهة الشكر إلى دولة جنوب أفريقيا على موقفها الراقي والعظيم في دفع معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة، إلى محكمة العدل الدولية بهدف وقف هذا العدوان.