«وباء إكس» على طاولة منتدى دافوس الاقتصادي.. يمكنه قتل 80 مليونا في يومين

ينظم منتدى دافوس الاقتصادي، اليوم، اجتماعًا لمناقشة وباء إكس، بجانب بذل الجهود اللازمة من أجل إعداد أنظمة رعاية صحية لمواجهة الوباء القادم، وفقًا لـ«بي بي سي».

«دافوس» يناقش وباء إكس باعتباره الوباء القادم

ويحظى وباء أكس، باهتمام كبير من المنتدي باعتباره الوباء المقبل، الذي يهدد البشرية، إذ يخصص المنتدى المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 19 يناير، اجتماعًا يحمل عنوان «الاستعداد للمرض إكس»، ويشارك في الاجتماع مندوبي من منظمة الصحة العالمية.

إضافة وباء «إكس» إلى قائمة منظمة الصحة العالمية

يسعى العلماء لدراسة التدابير المضادة لوباء «إكس» سواء باللقاحات أو الاختبارات، من أجل نشرها في حال تفشيه في المستقبل، ولم يحدد المؤتمر بعد إذا كان متحورا جديدا لفيروس ما أو فيروس جديد سيهاجم العالم.

ويعد «إكس» ليس وباء حقيقيا، بل مصطلح يُستخدم من قبل هيئات الصحية للإشارة إلى وباء افتراضي، يتمّ التجهز إليه لمجابهته.

وتمت إضافة وباء إكس إلى القائمة في منظمة الصحة العالمية في عام 2018 وسط احتمال أن يكون من صنع الإنسان كسلاح بيولوجي، أو أن يكون متحورا طبيعيا يجعله فيروسا أو بكتيريا قاتلة، أو أن ينتقل مرضًا حيوانيًا ويتحول ليصبح قاتلًا للإنسان، وسط توقعات بأن يقتل هذا الفيروس 80 مليونا خلال يومين فقط، مما يجعله أكثر فيروس فتكا، بمعدل أعلى 20 مرة من فيروس كورونا.