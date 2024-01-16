الرعب يجتاح العالم بسبب المرض «إكس».. 10 معلومات عن أخطر وباء قادم

لم يكد العالم يتجاوز وباء «كوفيد – 19» الذي أسفر عن مقتل الملايين حول العالم، ولا يزال يهدد البشر حاليًا، ولكن حذرت منظمة الصحة العالمية من وباء جديد قد يجتاح العالم والذي يطلق عليه «المرض إكس».

المرض إكس قد يهدد العالم

وبحسب موقع بي بي سي البريطاني، فإن المرض إكس، هو مرض غير معروف، يحاول العلماء وضع التدابير المضادة والتي تضمنت باللقاحات والاختبارات لنشرها في حال تفشيه في المستقبل.

وقد ارتفعت وتيرة التحدث عن المرض أكس، إذ سيتم تخصيص جلسة مناقشة في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس في الفترة ما بين 15 إلى 19 يناير الجاري، بعنوان «الاستعداد للمرض إكس» والتي ستعقد غدًا الأربعاء.

وسيتم مناقشة الجهود اللازمة للإعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة الوباء الذي يُعتقد أنه الوباء الأكثر فتكا.

وتأتي هذه الجلسة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ازدياد في انتشار حالات الإصابة بكورونا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الإبلاغ عن وفاة ما يقرب من 10 آلاف، كما ارتفعت نسبة دخول المستشفيات بسبب الإصابة لـ42%.

ما هو المرض إكس؟

وبحسب المعلن فإن المرض إكس ليس وباء حقيقيا، وهو يستخدم من هيئات الصحية للإشارة إلى وباء افتراضي، يتم التجهز إليه لمجابهته.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية عن أنها جمعت أكثر من 300 عالم للنظر في إمكانية تسبب أكثر من 25 نوعا من البكتيريا والعائلات الفيروسية.

وأعلنت المنظمة المسببات الرئيسية في تفشي الأمراض والجوائح، وذلك للاستثمار العالمي والبحث والتطوير وبالأخص في صناعة اللقاحات والفحوصات والعلاجات.

وهو ما يعني أن المرض إكس يشير إلى عامل غير معروف قد يتسبب في وباء دولى خطير، وهو ما يعني أنه قد يستخدم للبحث والتأهب لتحديد الأوبئة المحتملة في المستقبل.

منظمة الصحة العالمية والمرض إكس

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية المرض إكس عام 2018، إذ يتم تصنيفه كمرض ذو أولوية في حملتها التوعية إلى جانب كوفيد -19، والقرم-الكونغو النزفية، ومرض فيروس الإيبولا، ومرض فيروس ماربورغ، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة «سارس»، ومرض فيروس نيباه، ومرض فيروس الهينيبا، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس زيكا.